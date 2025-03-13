MSB’den Suriye ve SDG Açıklaması

SURİYE YÖNETİMİ İLE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA

Suriye yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yapılan anlaşma, Ankara’da dikkatle izleniyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin, Suriye topraklarının birliğine vurgu yapan ve ülkenin bölünmesini reddeden bir anlaşma imzaladı.

ANLAŞMANIN UYGULANMASI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, imzalanan anlaşmanın nasıl uygulanacağını titizlikle takip edeceklerini bildirdi. Kaynaklar, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığının devam edeceğini belirtti ve önümüzdeki günlerde Ankara’dan Şam’a bir ziyaret gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin yakın zamanda Şam’a gideceği ifade edildi.

EUROFIGHTER İÇİN TEKLİF GELDİ

Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına dair İngiltere’den resmi bir teklifin geldiğini de aktardı. İngiltere’nin 40 uçak için resmi teklif sunduğunu kaydeden kaynaklar, teklifler incelendikten sonra karşı teklif yapılacağını açıkladı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK MESAJLAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği’ne yönelik çeşitli mesajlar iletti. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan kaynaklar, Ankara’nın üzerindeki sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI HAKKINDA BİLGİLER

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına dair son gelişmeleri paylaştı. Aktürk, “Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bu güne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.” şeklinde açıklamada bulundu.