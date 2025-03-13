MSB’den Suriye ve SDG Anlaşması Açıklaması

SURİYE YÖNETİMİ İLE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMANIN DETAYLARI

Suriye yönetimi ve SDG arasında imzalanan anlaşma, Ankara’da dikkatle izleniyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan bu anlaşma, Suriye topraklarının birliğini öne çıkartıyor ve bölünmeyi reddediyor.

ANLAŞMANIN UYGULAMASI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, anlaşmanın nasıl uygulanacağının titizlikle takip edileceğini belirtiyor. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı devam ederken, önümüzdeki günlerde Ankara’dan Şam’a bir ziyaret yapılacağı da kaydediliyor. Bakanlık yetkilileri kısa süre içinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Şam’a gideceğini ifade ediyor.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN TEKLİF

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına dair İngiltere’den resmi bir teklif alınmış. İngiltere’nin 40 uçak için resmi teklif yaptığı belirtiliyor ve gerekli şartlar incelendikten sonra karşı teklif yapılacağı bildiriliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE VERİLEN MESAJLAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği’ne yönelik mesajlar da iletti. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez bir parçası olduğu ifade edilerek, Ankara’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu vurgulanıyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARINDAKİ GELİŞMELER

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Aktürk, “Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.” şeklinde bilgi verdi.