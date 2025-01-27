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MSB Duyurdu: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİNLİK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!” ifadesi yer aldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlarına dikkat çekildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, bu bölgede 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Açıklamanın devamında, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” denilerek, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Bu ifadeler, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve etkinliğini ortaya koyuyor.

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