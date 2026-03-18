MSB Duyurdu: Adana’ya Ek Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik’te gerçekleştirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son zamanlardaki gelişmeler hakkında bilgi aktardı.

İRAN’DAN GELEN TEHDİT

Açıklamalarda, “13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.” ifadesine yer verildi.

SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, “Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.” açıklamasında bulundu.

