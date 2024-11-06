“MSB Duyurdu: Pençe-Kilit’te Dört Terörist Etkisiz Hale Getirildi!”

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.” ifadesiyle yaptığı paylaşımda, dört teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.” sözlerine yer verildi.

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığına vurgu yapılarak, terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. Irak ve Suriye’deki operasyonlarla terör unsurlarının kökünün kazınması hedefleniyor. Bu operasyonlar, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve huzurun yeniden tesis edilmesi açısından büyük öneme sahip.