Msb: Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında gerçekleştirilen Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-70 helikopterinin teknik bir arıza sebebiyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. MSB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır” ifadesini kullandı.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada, helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amacıyla hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu durum, acil inişin ardından ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini gösteriyor.