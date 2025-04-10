Msb: İsrail İle Teknik Görüşme Yapıldı

SURİYE’DE ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI KURULDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin açıklamalarını değerlendirdi. Suriye’deki güncel durum ve İsrail’in Suriye’ye ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında da bilgiler verildi. Özellikle Azerbaycan’da gerçekleştirilen teknik bir görüşmeye dikkat çekildi ve “Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir.” ifadelerini kullandı.

TSK, TEHDİT OLMAYANLAR İÇİN TEHDİT DEĞİL

MSB kaynakları, Türkiye’nin Suriye’deki yeni yönetimin talepleri doğrultusunda savunma yeteneklerini artırma amacıyla DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle savaşa destek verme çabalarını vurguladı. Ayrıca, “Bu amaçla yapılan ve yapılacak tüm faaliyetler iki devlet arasında varılan mutabakat kapsamında, uluslararası hukuka uygun ve üçüncü ülkeleri hedef almadan icra edilmekte ve edilecektir.” şeklinde bir açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, iştirak ettiği her bölgede barış ve istikrar sağlıyor. Buna karşın, İsrail’in Türkiye’yi haksız ithamlarla hedef göstermesi ve gerilim oluşturmaya çalışması eleştirildi.

SDG’NİN ÇEKİLMESİ TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık, Terör Örgütü SDG’nin Halep ve Tişrin Barajı’ndan geri çekilmesi konusuna dair “Bu kapsamda Terör örgütü SDG’nin Halep ve Tişrin Barajı’ndan çekilmesi ve Suriye Hükümetine devrine yönelik hususlar tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.” açıklamasını yaptı. SDG’nin Suriye Hükümeti ile yaptığı anlaşmanın etkilerinin önemli olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE KARŞITI TERÖR ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, GKRY’de yeni bir terör örgütü kurulduğu iddialarını da yanıtladı. EOKA’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan kutlamalar ve yayımlanan mesajların, yeni terör örgütünün motivasyonunu açıkça gösterdiği vurgulandı. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve KKTC’nin egemenliğine yönelik her türlü şiddet içeren eyleme karşı gerekli tedbirleri alacak ve istenmeyen girişimlere izin vermeyecek.

Yunanistan, GKRY ve İsrail arasındaki deniz altına kablo döşenmesi çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunuldu. Türkiye, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke” ifadesi ile bölgedeki varlıkların göz ardı edilemeyeceğini belirtti. “Hak ve menfaatlerimizi gözetmeyen bu tür davranışlara karşı bizim tutumumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır.” şeklindeki açıklama, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

LIBYA’DAN BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Libya Ulusal Ordusu Korgeneral Saddam Hafter’in Türkiye ziyaretine dair yapılan yorumlarda, Türkiye ve Libya’nın geçmişten gelen bağlarının altı çizildi. Görüşmelerin, Libya’nın birliği ve istikrarı adına “Birleşik ve Tek Libya” hedefine ulaşılmasını amaçladığı belirtildi. Bu ziyaret, Türkiye’nin Libya’da kapsayıcı bir politika izleme kararlılığını kanıtlıyor.

SON BİR HAFTADA 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Toplantıda, terörle mücadelede son dönem rakamları da paylaşıldı. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, son bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulunuldu. 2023 yılının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 555’e yükseldi.

HUDUT GÜVENLİĞİNDE KARARLILIK

Son bir hafta içerisinde, 8 terörist olmak üzere toplam 209 kişi yakalandı. 4 bin 43 şahıs ise hududu geçemeden durduruldu. Bu yılın başından bu yana, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 1372 kişi yakalanırken, 21 bin 358 kişi hududu geçemeden engellendi.