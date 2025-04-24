Msb Kaynaklarından İstanbul Depremi Açıklaması

DEPRESYON SONRASI TEDBİRLER

Bakanlık kaynakları, İstanbul’da yaşanan depremler sonrası uygulanan önlemler hakkında açıklama yaptı. “İstanbul ilimize bağlı Silivri ilçesi açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem haberinin alınmasının ardından Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz hemen harekete geçti. Ayrıca AFAD’a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız birimleri arasında koordinasyon sağlandı. 1’inci Ordu Komutanlığı’nın yanı sıra bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirildi. 1’inci Ordu Komutan Vekilimiz ise İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi’ne katılım sağladı. Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA, bölgede havadan keşif yapmak üzere görevlendirildi. Gelişmeler, ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir.”

EUROFIGHTER TİCARETİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Almanya’nın Eurofighter tedarikine ilişkin haberlerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yürütülmektedir. Şuana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin başından beri muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi bir olumsuz durum iletilmedi. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç, planlandığı gibi sorunsuz ilerlemektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışıyla ilgili fiyat değerlendirme sürecimiz devam ediyor.”

IRAK’TA TERÖR MÜCADELESİ

Bakanlık kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan bildiriler hakkında şu bilgiyi verdi: “PKK terör örgütünün kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolardaki kararsız kişi ve grupları teslim olmaya ikna etmek amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler, Irak’ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır.”

GKRY VE KIBRIS AÇIKLAMALARI

Bakanlık, GKRY Başpiskoposu’nun Kıbrıs’taki Türkleri hedef alan sözlerine şu şekilde yanıt verdi: “GKRY Başpiskoposu’nun açıklamaları, Kıbrıs’taki durum açısından değerlendirilmelidir. Son ifadeler, ayrımcı ve provokatif bir zihniyetin tezahürüdür. Tarihsel gerçekleri yok sayan ve mevcut durumu çarpıtan bu yaklaşım, barış ve diyaloğun önündeki en büyük engeldir. Kıbrıs asla bir Rum adası olmamıştır ve benzer planların gerçekleşmesi mümkün değildir.”

SURİYE’DEKİ DURUM

Bakanlık, Suriye’deki son gelişmelere dair şu bilgileri paylaştı: “Suriye’nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı’nın Suriye Yeni Hükümeti’ne teslim edilmesi durumu yakından izlenmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. 9 Mart 2025’te düzenlenen toplantıda, katılımcı beş ülke, Suriye’nin terörle mücadelesine destek olma konusunda mutabık kalmıştır.”

HAVA HARP OKULU İDDİALARI

Bakanlık, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı ile ilgili spekülasyonlara ve Konya’daki Peç olayına dair açıklamada bulundu: “Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklerden uzak dezenformasyon çabaları artmaktadır. Bu tür söylemler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığını zedelemeye yönelik kirli bir operasyon olarak değerlendirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri anayasa ve yasalarla kendine verilen görevleri büyük bir disiplinle yerine getirmektedir.”

PKK’LI TERÖRİSTLERİN TESLİMİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, teslim ol çağrısına uyan 2 PKK’lı terörist olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu. Devam eden operasyonlar kapsamında tespit edilen teröristlere ait birçok silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek imha edildi.” bilgisi verdi.

HUDUT GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Havuzda, birliklerimizin teknolojik yeniliklerle güçlendirildiği ifade edildi. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 97 şahıs, 1.905 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak’tan bu yana hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan toplam 1.562 kişi yakalanmış, 25.614 kişi de engellenmiştir.

YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında, Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının yeni turu, 28 Nisan’da Selanik’te yapılacak. 6 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak bir ziyaret planlanıyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Bakanlık kaynakları, “Gazze’de süren çatışmalara yönelik tüm çağrılara rağmen İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeye ve barış perspektifinden uzak bir politikaya devam etmektedir. Gazze’ye insani yardımın sağlanması ve kalıcı ateşkesin bir an önce uygulanması gerekmektedir.” dedi.

YERLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ

Bakanlık, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin değer kazanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırdığını belirtti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ve SUNGUR Füzesi ile ilgili muayene ve kabul işlemlerini tamamladı. Ayrıca, Irak’ta düzenlenen bir fuarda çeşitli ortaklık anlaşmaları imzalandı.

PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alımı ile ilgili faaliyetler planlandığı gibi sürdürülmektedir. Mayıs, Haziran ve Temmuz 2025 döneminde silah altına alınacak adayların sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025’ten itibaren resmi kaynaklardan öğrenilebilecektir. 25-26 Nisan ve 28-29 Nisan’da düzenlenecek fuarlara katılım planlanmaktadır.