MSB: Meteor Füzelerini Envanterimize Katmak İstiyoruz

METEOR FUZELERİ VE YERLİ SİLAHLAR

MSB Kaynakları’ndan yapılan açıklamada, “Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlıyoruz. Bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, geliştirilen Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesinin de hedeflendiği belirtildi.

SURİYE’DEKİ YENİ YÖNETİM VE TERÖRLE MÜCADELE

Suriye’de yeni yönetimin Afrin’deki kontrolü, devredilen Suriye Milli Ordusu’ndan devralmasıyla ilgili olarak, “Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye’deki yeni yönetim arasında anlayış birliği bulunmaktadır.” denildi. Gerekli durumlarda Suriye’de konuş değişikliğinin olabileceği aktarıldı. Ayrıca, “Suriye’ye Askeri Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye’ye göndereceğiz.” bilgisi verildi.