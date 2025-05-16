MSB’ye Göre KORUCULAR, Kahramandır

MSB’DEN YANIT

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın fesih bildirisinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir” şeklindeki ifadelerine karşılık verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “KORUCULARIMIZ MÜCADELENİN GERÇEK KAHRAMANLARIDIR” denildi.

GERÇEK KAHRAMANLAR

Açıklamada, “Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir” denildi.

DEM PARTİ’NİN İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş’ta düzenlenen çiftçi buluşmasında korucuları öfkelendiren sözler sarf etmişti. Bakırhan, “Çoban desteği sağlasınlar, insanlar köyüne geliyor. Zaten 4 tane ineği var, bir çoban tutsa bütün kazancını ona vermek zorunda. Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak. Çatışma silah bittiyse dünya kadar korucu var, bunu öneri olarak da sunuyorum. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir. Köyde kendi insanını ezmeye yerine, silah çekme yerine köyde hayvan baksın” demişti.