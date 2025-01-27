MTV Ödemeleri İçin Son Gün 31 Ocak

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN SON GÜN

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde 31 Ocak tarihi son gün olarak belirleniyor. Ödemeler, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler ise gecikme faizi ile karşılaşabiliyor. Bu süreç, milyonlarca araç sahibini etkiliyor.

ÖDEME KANALARI VE GEÇİCİ FAİZ

MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri gibi çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödeme seçeneği bulunuyor. 31 Ocak’a kadar ödemelerini gerçekleştirmeyenler için gecikme faizi uygulanma riski bulunuyor. Bunun yanı sıra, vergi dairesi tarafından e-haciz işlemleri de başlatılabiliyor.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN ÖDEME ZORUNLULUĞU

Araçların muayenesinin yapılabilmesi için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmiş olması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi ise yılda iki kez ödeniyor; ilk yarı Ocak, ikinci yarı ise Temmuz aylarında ödenmekte ve her iki taksit eşit olarak bölünüyor.