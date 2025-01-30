MTV Ödemeleri: Yarın Son Gün!

MTV İLK TAKSİT ÖDEMELERİ SONA ERİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemeleri yarın itibarıyla sona eriyor. Mükellefler, ödemelerini vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

GEÇ ÖDEME DURUMUNDA GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Ödemelerini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. Milyonlarca araç sahibini etkileyen MTV ödemeleri, çeşitli kanallar üzerinden yapılabiliyor. Vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri gibi alternatiflerin yanı sıra, bankaların internet siteleri veya mobil uygulamalarıyla da ödeme olanağı mevcut.

E-HACİZ İŞLEMLERİ VE MUAYENE ZORUNLULUĞU

Ödemelerini yapmayanlar için vergi dairesi tarafından e-haciz işlemleri de başlatılabiliyor. Ayrıca araçların muayenesinin yapılabilmesi için MTV’nin ödenmiş olması gerektiği unutulmamalı. Motorlu taşıtlar vergisi, yılda iki defa, ocak ve temmuz aylarında eşit taksitler halinde ödeniyor.