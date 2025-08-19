Mücahit Birinci 2 Milyon Dolar İddiası

RÜŞVET İDDİALARI VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu. Özel, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında geçen diyaloglara dikkat çekti.

İTİRAF DİLEKÇESİ VE TAHLYE VAADİ

Özel’in beyanına göre, Mücahit Birinci’nin Kapki’ye imzalaması için sunduğu bir itiraf dilekçesi olduğu ve karşılığında 2 milyon dolar talep ederek tahliyesini vadettiği ileri sürüldü. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında resmi bir soruşturma süreci başlattığını açıkladı. Ayrıca Adalet Bakanlığı da Birinci için soruşturma izni verdi.

BİRİNCİ’NİN AK PARTİ’DEN İSTİFASI

Gelişmelerin ardından Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Kamuoyunda sıkça adı geçen Birinci, siyasi ve hukuki kariyeriyle bilinen bir kişi olarak ön plana çıkıyor.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974 yılında Rize’de doğan Mücahit Birinci, ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Birinci, 2000 yılından beri avukatlık yapıyor. 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilmişti.