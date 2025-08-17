Mücahit Birinci AK Parti’den ayrıldım

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARI SONRASI GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB operasyonlarındaki rüşvet iddialarının ardından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İddiada adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Birinci, bu durumu sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” açıklamasında bulunan Birinci, ayrıca “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.” ifadelerini kullandı. Birinci, istifa kararı ile birlikte “Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.” dedi.

RÜŞVET İDDİASI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İBB’ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında geçen bir konuşmaya dikkat çekti. Özel, Birinci’nin Kapki’ye imzalatması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü. Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Mücahit Birinci, hukukçu kimliği yanı sıra yazarlıkla da tanınan, aktif olarak siyasi ve sivil toplum çalışmaları yürüten bir isimdir. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun oğlu olarak bilinir. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde sürdürdü. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Birinci, 2000 yılında avukatlık mesleğine adım attı. Siyasi kariyerinde 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na seçilmesiyle önemli bir dönüm noktası yaşadı. Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.