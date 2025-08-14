Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e Yanıt!

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00’de basının önüne geçti. “AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyesi” başlığıyla konuşmasına başlayan Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında dikkat çeken bir iddiayı ortaya koydu. CHP lideri Özel, Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye gelip, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım.” dediğini iddia etti.

GELİŞMELER VE JET SORUŞTURMA

Özel’in yaptığı bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Böylece Mücahit Birinci ile Murat Kapki hakkındaki iddialar üzerine jet soruşturma başlatıldı.

MÜCAHİT BİRİNCİ’DEN YANIT

CHP liderinin açıklamaları sürerken, avukat Mücahit Birinci’den de anında bir yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden Özgür Özel’i etiketleyen Birinci, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.” şeklinde bir mesaj paylaştı. Birinci’nin bu mesajı, canlı yayında sorulduğunda Özel, “Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit.” diyerek yanıt verdi.