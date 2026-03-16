Mücteba Hamaney’in Moskova’daki Sağlık Durumu Tartışmalı

İRAN SAVAŞI 16 GÜNDE GİRDİ

İran’daki çatışmalar 16 gün boyunca devam ediyor. 37 yıllık İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ölümüne neden olan ABD ve İsrail’in saldırısında yaralanan oğlu Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında spekülasyonlar sürüyor. 28 Şubat’tan bu yana kamuoyuna hiç çıkmayan Mücteba Hamaney’in savaşın 13. günündeki devlet televizyonu açıklamasının ardından tedavi için Rusya’ya gönderildiği iddia ediliyor.

RUS UÇAĞI İLE MOSKOVA’YA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail merkezli bir haber kaynağının duyurusuna göre, Mücteba Hamaney’in Kuveyt medyasına konuşan yüksek düzeyde bir yakın çevresi, Hamaney’in perşembe günü askeri bir uçakla Moskova’ya taşındığını ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in ölümüne yol açan ilk saldırılarda bacaklarından yaralandığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Mücteba Hamaney’in Moskova’ya götürülmesi kararının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi neticesinde alındığı aktarılıyor. Ayrıca, Hamaney’in ilk açıklaması olarak duyurulan metnin Iran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri tarafından hazırlandığı iddiaları da gündemde.