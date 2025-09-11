Müdür Yangın Hakkında Önceden Bilgi Verdi

yangın faciası ve dava süreci

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangın sonrası başlatılan kapsamlı soruşturma devam ederken, otelin müdürü Zeki Yılmaz’ın telefon görüşmeleri incelendi. Yılmaz’ın, yangın başladığında müşterilerden önce otel yetkililerini arayıp, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” şeklinde uyarıda bulunduğu belirlendi.

davalılar ve suçlamalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yanı sıra yöneticiler ve bazı belediye yetkilileri hakkında toplam 1998’er yıl hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar arasında ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ bulunuyor. Dava sürecinin ilk duruşmasında ise otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verilirken, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına hükmedildi.

iş güvenliği grubu kuruldu

Yangın olayından üç gün sonra Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in iş güvenliği konusunu görüşmek üzere bir Whatsapp grubu kurduğu öğrenildi. Bu grup üzerinden yapılan yazışmalarda, otelin sahibi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun yangın sonrası çalışanlara çeşitli talimatlar verdiği tespit edildi. Bu durum, dava dosyasına delil olarak eklendi.

otel müdürünün uyarısı

Mahkemede sunulan belgelerde, Zeki Yılmaz’ın yangın gecesi saat 03.30’da otel yetkilileriyle yaptığı görüşme yer aldı. Görüşmede Yılmaz, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen.” ifadeleriyle yangın tehlikesini bildirdi. Bu konuşma, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Dava süreci 22 Eylül’e ertelenirken, tutuklu sanıkların durumları ile ilgili kararların devam edeceği bildirildi.