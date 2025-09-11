Muğla’da Kum Zambakları Çiçek Açtı. Koparmanın Cezası 380 Bin Lira

DENİZ KENARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki sahil, koruma altındaki endemik türlerden kum zambaklarının çiçek açmasıyla beyaz bir örtüye büründü. Dünyada nadir olarak bulunan ve sıcak iklimleri seven bu bitkiler, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmış durumda. Kum zambakları çiçek açtığında muhteşem bir manzara sunuyor.

UYARI LEVHALARI ZİYARETÇİLER İÇİN

Sarıgerme sahilinde belirli noktalarda doğal olarak büyüyen kum zambakları için, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından plajın çeşitli yerlerine uyarı levhaları yerleştirildi.

KUM ZAMBAKLARINDA ARTIŞ

SARÇED Plaj İşletme Müdürü İsmail Batıbey, yaptığı açıklamada, her yıl kum zambaklarının artış gösterdiğini dile getirdi. Koruma çalışmaları sayesinde son yıllarda bu bitkilerde belirgin bir artış yaşanıyor.

KOPARMANIN CEZASI YÜKSEK

Batıbey, kum zambaklarının koparılmasının, taşınmasının veya soğanlarının başka bir yere nakledilmesinin cezasının 380 bin lira olduğunu belirtti.

DOĞAL YETİŞME ALANI

Sarıgerme Plajı’nın kum zambaklarının doğal yetişme alanı olduğunu aktaran Batıbey, “Kum zambakları eylülün ilk haftasında açmaya başlıyor ve kasıma kadar bu görsel şölen devam ediyor. Bu doğal güzelliği tüm misafirlerimizin görmesini istiyoruz” diyerek bu güzelliklerin korunması gerektiğinin altını çizdi.