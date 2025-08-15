Muğla’da Tekne Karaya Oturdu, 3 Kişi Kurtarıldı

TEKNE ARIZASI VE KURTULMA DURUMU

Muğla iline bağlı Bodrum ilçesi açıklarında bir tekne arıza yaparak karaya oturdu. Tekne içerisinde yer alan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Yalıkavak açıklarında bulunan Çatal Adası yakınlarında bir sebep sonucunda arıza yapan tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenerek adanın kıyısına oturdu.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Teknede yer alan 3 vatandaş, herhangi bir çarpma veya yaralanma yaşanmaması için güvenli bir şekilde karaya çıkmayı başardı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bir bölgeye ulaştırdı. Teknenin ise daha sonra ilgili alanından alınacağı bilgisi verildi.