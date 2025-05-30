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Muğla’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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FETHİYE’DE TRAFİK KAZASI

Muğla’nın Fethiye ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yer alan Fethiye Adliye Kavşağı’nda, Basri K. yönetimindeki 07 K 3391 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir neden yüzünden karşı şeride geçerek Yaşar A. idaresindeki 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı. Bu kaza sonucunda sürücüler Yaşar A. ve Basri K. ile birlikte araçlarda bulunan yolcular Gönül A. ve İskender B. yaralandı. Olayın ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yaralılardan İskender B., hastanede uygulanan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu kaza ile ilgili olarak yetkililerce bir soruşturma başlatıldı.

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