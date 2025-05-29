Muğla’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

FETHİYE’DE KAZA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı’nda, Basri K. yönetimindeki 07 K 3391 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek, Yaşar A. kontrolündeki 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda, sürücüler Yaşar A. ve Basri K., ayrıca araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül A. ve İskender B. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ne yazık ki yaralılardan İskender B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.