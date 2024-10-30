“Muğla’da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu”

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen bulgular arasında bir miktar uyuşturucu, iki adet hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca ve 26 adet fişek yer aldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan zanlılar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca, soruşturma sürecinde 16 kişi hakkında “uyuşturucu kullanma ve bulundurma” suçlamasıyla adli işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.