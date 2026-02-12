Muhammed Salah İçin Al Ittihad Görüşmeleri Başladı

Muhammed Salah’ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

AL ITTIHAD, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

2027 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan Salah, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile bağlantılar kurmaya başladı. N’Golo Kante ve Karim Benzema ile yollarını ayırarak Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katan Al Ittihad, yeni sezon için büyük transfer hamleleri planlıyor.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Yapılan görüşmelerin ilk aşamasının olumlu geçtiği kaydediliyor. İki taraf arasında gerçekleşen ilk temasın ardından, ilerleyen süreçte daha somut adımların atılması bekleniyor.