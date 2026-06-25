Muharrem Ayında Aşure Maliyeti 550-850 Lira

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Aşure için hazırlanan çeşitli malzemeler masada serili
Aşure malzemelerindeki fiyat artışları, bu yılki hazırlıkların maliyetini etkiliyor ve tüketicileri düşündürüyor.
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Muharrem ayıyla aşure hazırlıkları başlarken geçen yıl zirai dondan etkilenen malzemelerde yüksek fiyat artışı yaşanmıştı bu yıl ise sınırlı artsa da bazı ürünlerde iki kata varan artış var. 10 kaselik aşurenin maliyeti 550 lira ile 850 lira arasında değişiyor. TÜKSİAD fiyatları ayrıntılı olarak paylaştı.

KURU MEYVEDE FİYAT DEĞİŞİMİ SINIRLI KALDI

Aşurelik buğdayın kilosu geçen yıl 42 liraydı. Bu yıl 45 lira 60 kuruş oldu. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya çıktı. Kuru incir 485 liradan 546 liraya yükseldi. Kuru üzüm fiyatı 230 liradan 173 liraya düştü. Cevizin kilosu ise 925 liradan 510 liraya indi.

FINDIK VE ANTEP FISTIĞINDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

En yüksek fiyat artışları fındık ve Antep fıstığında görüldü. Fındık 615 liradan bin 110 liraya çıktı. Antep fıstığının iç fiyatı bin 475 liradan 2 bin 740 liraya yükseldi.

RESTORANLARDA KASE AŞURE FİYATI BELLİ OLDU

Restoran ve pastanelerde aşure fiyatı değişiyor. Bir kase aşure 200 liradan başlıyor. En yüksek fiyat ise 400 liraya kadar çıkıyor.

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