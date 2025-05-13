“Mujica Hayatını Kaybetti”

YAMANDU ORSİ’DEN MÜJİCA’YA VEDA

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, halk arasında “Pepe” adıyla bilinen Jose Mujica’nın başkent Montevideo’da vefat ettiğini duyurdu. Orsi, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” diyerek Mujica’nın kaybının kendileri üzerinde yarattığı derin üzüntüyü ifade etti.

MÜJİCA’NIN SAĞLIK DURUMU

Kısa bir süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini duyurmuştu. 2021 yılında yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhisi konulduğunu belirten Mujica, aktif siyasetten çekildiğini belirtmişti. Son dönemlerini Montevideo’nun kırsal alanındaki sade çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay’ın devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

MÜTEVAZI YAŞAM TARZIYLA TANINDI

Mujica, görev süreci boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olan yaklaşımıyla tüm dünyada tanınmış ve saygı görmüştü. Ölümü, yalnızca Uruguay değil, bütün dünyada birçok insanı derinden etkilemiş durumda.