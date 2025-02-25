Mukaddes Emanetler Dairesi Ramazan’a Hazırlandı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN EMANETLERİ

Yavuz Sultan Selim’in 1517’de gerçekleştirdiği Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirilen önemli emanetler uzun yıllardır dikkatle korunup sergileniyor. Topkapı Sarayı’nın en fazla ilgi çeken bölümlerinden biri olan Mukaddes Emanetler Dairesi, Ramazan ayı için özel hazırlıklarla ziyaretçilerini bekliyor.

RAMAZAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

“On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayında yoğun bir ilgiyle karşılaşan bu dairede, sergilenen mukaddes emanetlerin bakım ve temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra ziyaret için hazır hale getirildi. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu sözleri dile getirdi: “Tüm İslam aleminin ramazanını kutluyorum. Topkapı Sarayı’nın kalbi olan Mukaddes Emanetler ile Hırka-i Saadet daireleri Ramazan boyunca büyük ilgi görüyor.”

Peygambere Ait Eşyalar

Yıldız, Ramazan dışında da birçok yerli ve yabancı turistin bu dairelere ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Mukaddes Emanetler Dairemizin kalbini Peygamber Efendimizin hırkası oluşturuyor. Burada, Peygamberimize ait bazı eşyalar ve geçmiş dönem peygamberlere ait emanetler yer almakta. Özellikle kamu tarafından büyük ilgi gören Hz. Osman’a ait Mushaf burada sergileniyor.” dedi.

GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ

Ramazan ayının Topkapı Sarayı’nın geleneklerinde mukaddes emanetlerin bakımının önemine vurgu yapan Yıldız, “Osmanlı padişahlarının bu sarayda yaşadığı dönemlerde, Hırka-i Saadet Dairesinin temizliğiyle padişahlar kendileri ilgileniyordu. Bugün de Milli Saraylar İdaresi, emanetçi olduğu Topkapı Sarayı’nda bu temizlik ve Ramazan’a yönelik ritüelleri aynı titizlikle sürdürüyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ramazan döneminde Hırka-i Saadet Dairesi’ndeki gümüş şebekenin padişahlar tarafından temizlendiğini ve o dönemden kalan tozların dahi muhafaza edildiğini aktardı.

MUKADDES EMANETLERİN ÖNEMİ

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirilen emanetler tarih boyunca özenle korunup sergilendi. Mukaddes Emanetler Dairesi, Peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait birçok eşya barındırıyor. Bu dairede Hazreti Muhammed’in (SAV) hırkası, sakalı ve Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı kutu gibi birçok mukaddes eser bulunuyor. Ayrıca Hazreti İbrahim’in tenceresi, Hazreti Musa’nın asası ve halifelere ait diğer eşyalar da burada sergileniyor.

MODERN YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR

Mukaddes Emanetler Dairesi’nin bakım ve temizlik işlemleri, Türkiye’de müzecilikte bir ilki temsil eden Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında Has Oda’nın halıları, çinileri ve ahşap aksesuarları titizlikle temizleniyor. Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazaları da dikkatle bakıma alınıyor. Geleneksel yöntemlere bağlı kalarak toplanan tozlar, dairenin önündeki toz kuyusuna atılıyor. Mukaddes Emanetler Dairesi, 2023 yılında kapsamlı bir düzenlemeye giderek sergilenen eser sayısını 60’tan 300’e çıkarmış ve Hz. Osman’a atfedilen Mushaf da yeniden ziyarete sunulmuştur. Bu kapsamda “Hırka-i Saadet”in korunmakta olduğu “Has Oda” ilk defa halka açılmıştır.