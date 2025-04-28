Mükelleflere Son Tarih: 30 Nisan

DİJİTAL BEYANNAME KABULÜ

GİB’in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, beyannamelerin yalnızca elektronik ortamda kabul edileceği ifade ediliyor. Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerini www.gib.gov.tr veya dijital.gib.gov.tr adresleri üzerinden dijital olarak iletebilecek.

SÜRE UZATILMAYACAK

Açıklamada, “Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır.” bilgisi yer alıyor. Vergi ödemeleri için farklı dijital ve geleneksel kanallar sunuluyor. Mükellefler, vergi ödemelerini Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet, mobil ve telefon bankacılığı hizmetleri, banka şubeleri ya da yabancı ülkelerdeki bankaların kartları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.