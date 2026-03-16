Multimedya Cihazları İçin Yeni Yasaklar Geliyor

İçişleri Bakanı Çiftçi, 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Trafik Kanunu’ndaki son düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, araçlarda bulunması yasaklanan multimedya sistemlerine dair önemli bilgiler verdi. Bakan, “Sürücünün görüşüne engel olmamalı” başlığı altında, “Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir. Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında herhangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır” dedi.

YENİ NESİL ARAÇLARDA SORUN YOK

Bakan Çiftçi, yeni nesil otomobillerde bulunan sistemlerin ilgili düzenlemelerle sorun teşkil etmediğine dikkat çekti. “Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgili de kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak yönetmelikleri belirlemek için süreçlerin taraflarının görüşlerinin alınacağını duyurdu. 27 Şubat’tan itibaren uygulanan cezalara ilişkin de, “Uygulanan cezaları iptal ettik” şeklinde bilgi verdi.

MULTİMEDYA YASAKLAMASI NEDEN GEÇERLİ?

15 Mart 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik çıkana kadar durdurulduğunu bildirdi. Yapılan bu açıklama ceza affını da içeriyor. Bakanlığın verilerine göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren yazılan multimedya cihaz cezalarının iptal edileceğini belirtti. Ancak, bu durum multimedya sistemlerinin araçlara takılmasının serbest kaldığı anlamına gelmiyor; yalnızca yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN MÜDAHELE İHTİYACI DOĞURDU?

7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, kontrolsüz şekilde yaygınlaşan araç içi cihazlara yönelik yaptırımları tanımlıyor. Yapılan yeni yasada, “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” ceza nedeni olarak kabul ediliyor. Bu düzenlemenin, araç sahiplerince net bir şekilde anlaşılamadığı ifade ediliyor.

MULTİMEDYA YASAĞI NELERİ KAPSIYOR?

Araç içine büyük ekran navigasyon sistemleri ve çeşitli ses sistemlerinin dahil olduğu çok sayıda cihazın yasaklandığı belirtiliyor. Bu sistemlerin, aracı aslen değiştiren ve yönetmelik hükümlerine göre izin alınarak yapılması gereken değişiklikler kapsamında ruhsata işlenmesi gerektiği vurgu yapılıyor. Multimedya sistemlerinin, sürücünün görüşünü engellemesi durumunda yasak kapsamına girdiği aktarılıyor.

GEÇMİŞTE DE YASAKTI, PROJE VE ONAY GEREKİYORDU

Bu sistemlerin araçlarda uygulanabilmesi için geçmişte de izin almak gerektiği biliniyor. Araçların imal, tadil ve montajı için gerekli yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade ediliyor. Ancak, sürücülerin bazen yasal yöntemleri göz ardı ederek, sanayilerde istedikleri gibi değişiklikler yaptığı gözlemleniyor.

MULTİMEDYA CEZASI NE KADAR?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemede, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemlerine yönelik ciddi yaptırımlar yer alıyor. “Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır” denilerek, bu yasağa uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı vurgulanıyor. Ayrıca bu araçların 30 gün süreyle trafikten menedileceği bilgisi de verildi.