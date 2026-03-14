Multimedya Ekranlarına Getirilen Yeni Düzenleme Tartışma Yarattı

TBMM tarafından kabul edilen ve 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesi, araç sahipleri arasında önemli bir bilgi karmaşasına neden oldu. Özellikle APP plaka ve modifiye ekipmanlarına getirilen yasakların yanı sıra, multimedya ekranlarının tamamen yasaklandığı düşüncesi benimsendi. Ceza endişesi taşıyan birçok sürücü, araçlarındaki sistemleri söktürmek amacıyla sanayiye yöneldi. Ancak sektör temsilcileri, her ekranın yasak kapsamına girmediğinin altını çizerek sürücüleri bilgilendirdi.

HANGİ EKRANLAR YASAK KAPSAMINA GİRİYOR?

Düzenlemenin ana hedefi sürüş güvenliğini sağlamak ve sürücünün görüş açısını kısıtlamaktan kaçınmak. Bu çerçevede, 1 Nisan itibarıyla ceza uygulanacak olan yasaklı sistemler şunlardan oluşuyor: Görüşü Engelleyen Ekranlar; torpido üzerine sonradan takılan ve sürücünün ön cam görüşünü engelleyen her türlü ekran. Taşınabilir Cihazlar; çakmak girişine bağlanarak kullanılan ve araç konsolu ile bütünleşmeyen taşınabilir multimedya cihazları.

ORİJİNAL TASARIMLAR YASAK DEĞİL

Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar, aracın orijinal teyp yuvasına yerleştirilen, konsolla entegre ve sürüş güvenliğini tehlikeye atmayan ekranların yasak içine alınmadığını ortaya koyuyor. Eğer aracınızdaki ekran orijinal boyutlarda ve görüş alanınızı engellemiyorsa herhangi bir sökme işlemi gerekmiyor.

21 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN RİSKİ

Kurallara uymayan ve yönetmeliğe aykırı aksesuar kullanan sürücüler bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalacak. 1 Nisan’dan itibaren gerçekleştirilecek denetimlerde, mevzuata uygun olmayan ekran kullananlara 21 bin TL idari para cezası kesilecek. Kural ihlali gerçekleştiren araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için araçlarındaki aksesuarların “görüş alanını kısıtlayıp kısıtlamadığı” konusuna dikkat etmelerini öneriyor.

