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Dünya

Münbiç’te Bomba Yüklü Araçla Saldırı

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TERÖR SALDIRISI VE SONUÇLARI

Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Münbiç’in güney girişinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Yaşanan terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Yaralı kişiler hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı ve ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

SALDIRIYI ÜSTLENEN YOK

Henüz saldırıyı üstlenen bir gruptan açıklama gelmedi. Ancak yerel güvenlik güçleri, bu eylemin arkasında terör örgütü PKK/YPG’nin olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. SMO güçleri, 9 Aralık 2024’te gerçekleştirdikleri Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Münbiç’i teröristlerden arındırmıştı.

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