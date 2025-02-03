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Münbiç’te Bomba Yüklü Araçla Saldırı

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TERÖR SALDIRISI VE GÜVENLİK DURUMU

Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Münbiç’in güney girişinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Bu terör eyleminde ilk verilere göre 7 sivil yaşamını yitirdi, 14 sivil yaralandı. Yaralılar derhal çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Ölü sayısının artma ihtimali üzerinde duruluyor.

KURBANLARIN DURUMU VE HASTANELERDEKİ TEDAVİ

Münbiç bölgesinde yaşanan bu trajik olayın ardından, yaralıların tedavisi için hastanelerde acil hizmetler yönetiliyor. Yetkililer, yerel sağlık durumunun hızla iyileşmesi için özveriyle çalışıyor. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklanıyor.

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