Münbiç’te Terör Saldırısı: 17 Ölü, 16 Yaralı

SALDIRIDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısında bomba yüklü bir araç kullanıldı. Bu saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil ise yaralandı. Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Münbiç’in güney girişindeki bomba, araca yerleştirilen düzenekle patladı. Olay sonrası yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Henüz saldırıyı üstlenen bir grup bulunmamakta, ancak yerel güvenlik güçleri eylemin PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini değerlendiriyor.

SAKİNLERDEN AÇIKLAMALAR

Bölge sakinlerinden Hamid Ali, yaptığı açıklamada, “bugünkü patlamanın, PKK/YPG’den temizlendikten sonra Münbiç’teki 7. patlama olduğunu” ifade etti. Ali, patlamada yaşamını yitirenlerin çoğunun tarım işçisi kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti ve bombalı aracın yola çıkan işçilerin yakınlarında patladığını anlattı. “Hala kanımız akmaya devam ediyor. PKK saldırılarını sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

Bir diğer bölge sakini Halid Denkez ise Münbiç’e yönelik terör saldırılarında özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybettiğini vurguladı. Denkez, “Münbiç’in durumu çok zor. Sürekli siviller hayatını kaybediyor. Sivil halk sıkıntı yaşıyor. Sürekli bombalı araç gönderiyorlar. Onların Allah’tan korkuları yok.” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024 tarihinde Münbiç’i teröristlerden kurtarmıştı. O tarihten bu yana bölge, sık sık terör saldırılarına hedef oluyor ve güvenlik durumu sürekli endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.