Murat Boz, Stardium Müzik’e Ceza Ödeyecek

MURAT BOZ’UN TALEBİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçı Murat Boz’un alacak davasında önemli bir karar verdi. Mahkeme, Boz’un 83 bin 759 lira 20 kuruş alacak ile cezai şart bedelinin Stardium Müzik’e ödenmesine hükmetti.

MAHKEME KARARI DETAYLARI

Bu mahkeme kararı, müzik sektöründe finansal anlaşmazlıkların çözümünde bir örnek teşkil ediyor. Murat Boz’un alacak talebi, mahkeme tarafından onaylandığı için Stardium Müzik’in belirtilen tutarı Boz’a ödemesi gerekecek.