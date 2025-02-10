More
Gündem

Murat Boz, Stardium Müzik’e Ceza Ödeyecek

murat-boz-stardium-muzik-e-ceza-odeyecek

MURAT BOZ’UN TALEBİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçı Murat Boz’un alacak davasında önemli bir karar verdi. Mahkeme, Boz’un 83 bin 759 lira 20 kuruş alacak ile cezai şart bedelinin Stardium Müzik’e ödenmesine hükmetti.

MAHKEME KARARI DETAYLARI

Bu mahkeme kararı, müzik sektöründe finansal anlaşmazlıkların çözümünde bir örnek teşkil ediyor. Murat Boz’un alacak talebi, mahkeme tarafından onaylandığı için Stardium Müzik’in belirtilen tutarı Boz’a ödemesi gerekecek.

ÖNEMLİ

Gündem

4 İlde Eğitime Kar Engeli Var

Meteoroloji, bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'de yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur bekliyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağdı, bazı okullar tatil edildi.
Gündem

CHP’de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Kararı

CHP, cumhurbaşkanı adayı ön seçim yönergesini oylamak için Parti Meclisi toplantısı düzenlemeden önce Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da buluştu. Özel, birlik mesajı verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.