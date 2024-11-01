Murat Dalkılıç 10. Ameliyat Açıklaması Yaptı

AMELİYAT SÜRECİ VE SON DURUM

Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, 10’uncu kez ameliyat masasına yatacağıyla ilgili önceki günlerde gündeme gelmişti. Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi problemi nedeniyle dokuz kere operasyon geçiren Dalkılıç, 2024 yılının başında 10. kez ameliyat olacağını duyurmuştu. Şubat ayında son kez bu süreçten geçmiş olduğu öğrenildi. Dalkılıç, son operasyonunun ardından Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi” ifadelerine yer vermişti.

SAĞLIK DURUMU VE KONSERLER

Dalkılıç, sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaparak konserlere yavaş yavaş başladığını ilan etti. Instagram’dan bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, “Gayet iyiyim her şey yolunda” diyerek, durumu hakkında bilgi verdi.

MEDYA HABERLERİ ÜZERİNE YORUM

Murat Dalkılıç, açıklamalarına devam ederek, medyada çıkan haberlerin kısmi olarak doğru olduğunu dile getirdi. “Dün medyada çıkan haberler kısmi olarak doğru, ama yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum” demiştir. Dalkılıç, yeni albüm ve şarkılar üzerinde çalışarak, sevenleriyle buluşmak için heyecanlı olduğunu belirtti. “Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım” diye eklemeyi unutmamış. Merak eden dostları ve sevenlerine de sonsuz sevgilerini iletti.