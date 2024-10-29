Murat Dalkılıç, 10. Ameliyata Hazırlanıyor

BURNUNDAN GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIKLA SAVAŞIYOR

Burnundaki sorunla uğraşan Murat Dalkılıç, bu sebeple konserlerini iptal etme kararı aldı ve 10’uncu kez ameliyat masasına yatıyor. Ayrıca bu süreçte yalnızca özel etkinliklerde sahne almayı tercih eden şarkıcı, bu etkinliklerde fotoğraf ve video yasağı koydurdu. Doğuştan gelen burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi nedeniyle dokuz kez operasyon geçiren Dalkılıç, yine bir ameliyat sürecinin içine giriyor.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleştireceği konserlerini iptal eden Dalkılıç, şubat ayında son kez bir burun operasyonu geçirecek. Son operasyonu sonrasında Instagram üzerinden duyuru yaparak, “Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Özel etkinliklerde sahne alan Dalkılıç’ın burada da fotoğraf ve video çekimine yasak koydurduğu öğrenildi.

İZOLASYON İÇİNDE KENDİNE ÇEKİLİYOR

Kendini Kuşadası’ndaki yeni oteline adayan Dalkılıç, tatil beldesindeki evinden bile dışarı çıkmamayı tercih ediyor. İzole bir hayat süren şarkıcının, şubat ayındaki ameliyatından sonra burunla ilgili bir daha ameliyat masasına yatmayacağı bilgileri geliyor.