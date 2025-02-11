Murat Dalkılıç, 11’inci Kez Burun Ameliyatında

BURUN SAĞLIĞINA DAİR AÇIKLAMA

Murat Dalkılıç, burnu ile ilgili olarak “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi” şeklinde ifadelerde bulundu.

HASTALIĞIN ETKİLERİ

Dalkılıç, yaşadığı bu durumun kendisi için zorlayıcı olduğunu ve burnuyla ilgili sürekli müdahale gerektiren bir süreçten geçtiğini belirtiyor. Bu sıkıntılar, onun hayatında önemli bir dönüm noktası haline gelmiş durumda.