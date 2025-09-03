Murat Kurum: 300 Bin Yuva Tamamlandı

DEPREM SONRASI ŞANTİYE ÇALIŞMALARI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde 11 ilde, 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşaatı devam ediyor. Depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için 200 bin mimar, mühendis ve işçi yoğun emek harcıyor. En sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde ise 550 konut inşa ediliyor.

300 BİN KONUTUN TAMAMLANMASI

Kahramanmaraş ve çevresinde 24 saat vardiyalarla süren inşa çalışmalarında, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya’da 6 Eylül Cuma günü “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından törene dair bir tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” diye belirtti. Tören sırasında Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

YENİ OKULLAR AÇILIYOR

Törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete girecek. Böylece tamamlanan okul sayısı 56’ya (857 derslikli) ulaşacak. Deprem bölgesinde ayrıca 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM SAYISI ARTIYOR

Törende toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Bu teslimatla birlikte deprem bölgesindeki teslim sayıları 249 bin 824’ü konut, 8 bin 907’si iş yeri ve 46 bin 105’i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836’ya ulaşacak. Bu yıl sonuna kadar 11 ilde 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplamda 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilmesi hedefleniyor.

İKİZCE’DE DEV ŞANTİYE

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ciddi yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin önemli merkezlerinden biri oldu. Adıyaman İndere’yi geride bırakan Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi Türkiye’nin en büyük şantiyesi haline geldi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi’nde 35 etaptan oluşan projede 27 bin 628 konut ve 661 iş yeri inşa ediliyor. 5 cami de bölgeye yapılacak. Bugüne kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı ve kalan konutların yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

MALATYA’DA TESLİM SAYISI ARTACAK

Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533’e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi yapılarak toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin tamamlanması öngörülüyor.

BAKIRCILAR ÇARŞISI PROJESİ

Anadolu’nun önde gelen şehirlerinden olan Malatya’nın merkezi, çarşıları ve tarihi yapılarıyla birlikte yeniden yapılandırılıyor. Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. Proje, toplam 156 bin 642 metrekarelik alanda iki etap olarak planlanmış olup, 99 blok ve 22 adadan oluşuyor. Çarşıda 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis ve 32 restoran bulunuyor. Ayrıca, 1.370 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamam inşa edilecek. Şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı projeleri de yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum’un talimatıyla bu çarşıda çalışmalar gece-gündüz vardiyalarıyla sürdürülüyor.