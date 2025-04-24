Murat Kurum: İstanbul’un Dönüşümüne Destek Verelim

İSTANBUL’DA DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞME

İstanbul, dün sabah saatlerinde deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 6,2 şiddetindeki bu depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yetkililer ise can kaybının olmadığını bildirdi. İstanbullular, depremin ardından geceyi parklar ve otoparklar gibi boş alanlarda geçirdi. Uzman isimler, olay sonrasında konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam etti. Bu bağlamda, bakanlar kameraların karşısına geçerek durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olayla ilgili son durumu değerlendirerek vatandaşları bilgilendirdi. Bakan Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. Özellikle Avcılar, Esenler ve Bahçelievler’den yoğun talep geldi. Bu ihbarların 1467’sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik.”

İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK

Bakan Kurum, “Bu deprem bir uyarı, bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanarak, İstanbul’un her geçen gün sıkıştığını belirtti. “Ben bir kez daha İstanbul’un dönüşümüne destek verelim diyorum” şeklinde konuşan Kurum, İstanbul risk raporunun güncelleneceğini ve “Tek riskli yapı kalmayana kadar mücadele edeceğiz” vurgusunu yaptı.