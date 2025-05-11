Murat Kurum’un Deprem Çalışmaları: 250 Bin Konut Aşıldı

KONUT PROJELERİ HIZLA HAYATA GEÇİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Murat Kurum’un liderliğindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede hızla projeler geliştiriyor. Bakan Kurum, deprem bölgesinin her zaman yanında olduğunu ifade ederken, çalışmaları yerinde inceleyip inşaat süreçlerini sürekli takip ediyor. Bu süreçte zaman zaman inşaat sürecini yavaşlatan müteahhitlere tepkisini gösterdiği anlar gündeme geldi. Şu ana kadar 250 bin konut sayısının aşıldığını ve yıl sonu hedefinin 452 bin olduğunu belirtti.

KAHRAMANMARAŞ’TA PROJE TANITIMI

Bakan Kurum, yaptığı çeşitli ziyaretler sırasında bulunduğu Kahramanmaraş’ta, Azerbaycan Mahallesi’nde yapılan projeyle ilgili açıklama yaptı. TOKİ Başkanlığı öncülüğünde Azerbaycan ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu projede, 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşaatının hızla sürdüğünü ifade etti. Kurum, “Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi. O günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, Kahramanmaraş’ı ve diğer 10 şehrimizi ayağa kaldırmak için geceyi gündüze kattık” dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında şöyle konuştu: “Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Biliyorsunuz, teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık ve buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini de yapacağız. Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.” Kahramanmaraş’taki konutların inşası başladığını belirten Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde yaşamın başladığını ve yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini vurguladı.

YENİ UYDU KENTİN İNŞASI

Bakan Kurum, “Tabii burada yeni uydu kentimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız sizlere biz söz daha vermiş, ‘Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız’ demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada da 8 bin 500’e yakın konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz.” dedi. Kurum, medeniyetin 1000 yıllık izlerini taşıyan tarihi çarşıların da yeniden hayata geçirildiğini ve restore çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

VATANDAŞLARA DESTEK SÜRECEK

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşların mağdur edilmeden süreçlerin yürütüldüğünü belirtti ve “Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AFETLERLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Kurum, depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı ve ülkenin daha güçlü ve dirençli olması için çalışacaklarını belirtti. “Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu hız inanın herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah buradaki işlerimizi süratle tamamlayacağız ve burada edindiğimiz tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız.” dedi. Kurum, afet anında gösterilen dayanışmanın, gelecekte afetleri önleme çalışmalarında da aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.