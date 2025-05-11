Murat Kurum’un Deprem Projeleri: 250 Bin Aşıldı

KAHRAMANMARAŞ’TA SÜREN ÇALIŞMALAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde, bölgede hızla çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bakan Kurum, deprem bölgesini asla yalnız bırakmayarak, inşaat süreçlerini yakından takip ediyor ve zaman zaman işi yavaşlatan müteahhitlere tepkisini gösteriyor. Şu anda 250 bin konut sınırı aşılmış durumda, yıl sonu hedefi ise 452 bin.

BÖLGEDEKİ PROJE GELİŞMELERİ

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanlığı ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi’nin inşa edildiğini ve Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir şehircilik eserinin yükseldiğini belirtti. Proje dahilinde, 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşası hızla devam ediyor. Kurum, “Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

2023 YILI HEDEFİ

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor” dedi. Teslim edilen konut sayısının eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta ise 201 bine ulaştığını belirten Kurum, önümüzdeki ay 250 bininci konutun teslim edileceğini de duyurdu. “Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” diye ekledi.

YENİ PROJELER VE KENTİ İHYASI

Kahramanmaraş’ta yapılacak konut projelerinin tamamına başlandığını ifade eden Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerinin de teslim edileceğini belirtti. Bakan, Hatırlanacağı üzere Altınova Mahallesi’nde yeni uydu kent projesinin başladığını ve şu anda orada 8 bin 500 konutun inşa edildiğini aktardı. Ayrıca, tarihi ve kültürel değerlerin yeniden canlandırılması için Kapalı Çarşı ve diğer çarşılar üzerinde restorasyon çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çekti.

DEPREM SONRASI MÜCADELE VE GELECEK PLANLARI

Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşların mağdur olmaması için “kuyumcu hassasiyetiyle” hareket ettiklerini ifade ederken, “Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz” dedi. Depremlerin siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizen Kurum, “Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz” diyerek, afetleri önlemek için elde edilen tecrübeyi tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.