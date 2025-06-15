Murat Ongun’dan ‘Etkin Pişmanlık’ Açıklaması

SOSYAL MEDYADA EMİN OLUNAN DEĞERLER ÜZERİNE VURGU

Sosyal medya platformlarında İBB soruşturması çerçevesinde tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun’un “etkin pişmanlık” avantajından faydalandığına yönelik iddialar gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Ongun bir açıklama yapmayı tercih etti.

ADALAT VE DEMOKRASİ TALEBİ

Ongun, X hesabından yapmış olduğu açıklamada şu sözleri aktardı: “Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız yere evlatlarından uzak tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz. Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim. Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim. Saygılarımla”