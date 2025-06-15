Murat Ongun’dan Etkin Pişmanlık Açıklaması

İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÜNDEME GELEN İDDİALAR

Sosyal medyada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması çerçevesinde tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun’un “etkin pişmanlık”tan yararlandığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Ongun açıklamada bulundu.

MURAT ONGUN’UN AÇIKLAMASI

Ongun, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz. Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim. Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim. Saygılarımla” dedi.