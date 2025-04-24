Murat Ongun’un Avukatı Gözaltına Alındı!

İBB MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel, sosyal medya hesabında şu şekilde yazdı: “İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” Gözaltı gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

MURAT ONGUN’UN DURUMU VE İTİRAZLAR

Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür A.Ş.’deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde tutuklandı. Ongun’un avukatları, tutukluluğa itiraz etmiş ve dosyada somut delillerin olmadığını, elde edilen delillerin hukuka aykırı yollarla toplandığını iddia etmişti.