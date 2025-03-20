Murat Ongun’un Evinde Neler Bulundu?

İBB MEDYA A.Ş. BAŞKANINA YÖNELİK ARAMA VE BULGULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin olarak terör ve yolsuzluk iddiaları üzerine iki ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 87 şüpheliye dair yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Beykoz’da evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un evinde yapılan aramalar sonucu yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar ele geçirildi.

YOLSUZLUK VE TERÖR SUÇLARI AÇISINDAN SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Soruşturmalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 99 şüpheli hakkında birçok suçlamayla sürüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla soruşturma açılmaya devam ediyor.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER VE DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Emniyet güçleri, gözaltı kararları doğrultusunda harekete geçerek, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu toplam 84 zanlıyı gözaltına aldı. Devam eden çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü ve işlemleri sürüyor. Aynı zamanda ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.