Murat Ongun’un Kirası Peşin Ödendi

İBB’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması ile tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ev sahibi ressam Nilay Keser, savcılığa ifade verdi. Keser, kira sözleşmesini Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile imzaladıklarını aktardı ve belirtilen kişinin 1 yıllık kira bedeli olarak 3 milyon 717 bin 400 TL’yi banka hesabına havale ettiğini söyledi. Ongun, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde savcıya 350 bin TL aylık gelir beyanında bulunmuştu.

KİRA SÖZLEŞMESİ VE GELİR BEYANI

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda Ongun, “Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur” ifadelerini kullanmıştı. Murat Ongun’un ev sahibi Nilay Keser, Beykoz’da bulunan mülkü hakkında bilgi vererek, 4 katlı villa biçiminde iki dubleksten oluşan daireyi yaklaşık 4 senedir kiraya verdiğini belirtti.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILDI

14 Nisan 2024 tarihinde ARS Emlak üzerinden Murat Ongun ile eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile kira sözleşmesi yaptıklarını ifade eden Keser, “Bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar” dedi.