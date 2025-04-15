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Murat Özkaya, Arda Turan’ı övdü

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Başkan Özkaya’nın Arda Turan’a Dair Açıklamaları

Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya, Adana Demirspor’u 6-0’lık skorla yendikleri maçın ardından Beyaz TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Bu yayında, Eyüpspor’un teknik direktörlük görevine yeni başlayan Arda Turan hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Özkaya’nın Tahminleri

Özkaya, Arda Turan’ın potansiyelini vurgulayarak, onun uluslararası alanda büyük başarılar kazanabileceğine inandığını ifade etti. Özkaya, “Lütfen şunu yazar mısınız? Arda Turan bir gün ya Real Madrid ya da Barcelona’yı çalıştıracak.” diyerek, bu iki büyük kulüple ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya sürdü.

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