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Murat Yıldırım ve İman Elbani’nin Dubai Tatili

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DUBAİ TATİLİ VE ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani, tatil için Dubai’ye gitti. İkiliden gelen romantik paylaşımlar dikkat çekti. 45 yaşındaki başarılı oyuncu, ‘Organize İşler’, ‘Araf’, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Ayla’, ‘Nefes: Yer Eksi İki’ gibi önemli yapımlarda rol aldı. Murat Yıldırım, 2016 yılında Iman Elbani ile evlenmiştir. Ekim 2022’de kızları Miray’ın doğumuyla baba olma sevinci yaşayan Yıldırım, sosyal medyada ailesiyle yer aldığı fotoğrafları takipçileriyle sıkça paylaşıyor.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Yıldırım ve Elbani, geçen Aralık ayında evliliklerinin 8. yılını kutlamıştı. Murat Yıldırım, eşi ile birlikte çekilen bir karesini sosyal medya hesabında “8 yıl aşk ile…” notuyla paylaşarak takipçileriyle bu mutluluğunu paylaştı.

ROMANTİK POZLARI GÖZ DOLDURDU

Murat Yıldırım ve İman Elbani’nin Dubai’deki romantik pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin paylaşımlarına beğeni yağdı ve takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

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