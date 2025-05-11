Muratpaşa’daki Gizli Tünellere İnceleme Başlatıldı

ANTALYA’DA GİZLİ TÜNELLERİ İNCELEME BAŞLATILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan iki beş yıldızlı otelin misafirlerinin denize ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, sit alanı içerisinde açılan gizli tünellerle ilgili inceleme süreci başlatıldı. Bu tünellerin daha önce 2014 ve 2024 yıllarında Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlenip kapatıldığı, belediyenin konuya ilişkin gerekli incelemeleri gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı.

TÜNEL KONUSU BİLİNİYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat Dipova, tünellerin yıllardır birçok kişi tarafından bilindiğini, ancak bunların otellerde kalan misafirler tarafından çekilen görüntülerin internette paylaşılmasının ardından gündeme geldiğini belirtti. Dipova, “Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması için merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörler de hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından çok masum değil. Bu tünel konusu Antalya’da birçok kişi biliyor ama asıl görüntülerin ortaya çıkması otel misafirlerinin görüntüler çekip bunu internette paylaşmaları sonucu oldu. Tüm ayrıntıları ve detaylarıyla Antalyalılar bunu görmüş oldu,” dedi.

Dipova, falezlerin Antalya’nın sembollerinden biri olduğunu ve konunun tüm paydaşlar tarafından tartışılması gerektiğini ifade etti. Bu konuda şunları ekledi: “Bu meselenin tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar bu konuyu önyargısız bir şekilde masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir? Antalya Falezleri, Antalya’nın en önemli simge değerlerinden biri ve bu değerleri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyor, ancak özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya’nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa, hem görsel hem de doğal yapının bozulması açısından bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor.”