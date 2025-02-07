Muş’ta Yaralı Puhu Koruma Altına Alındı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ’YE DOĞA DOSTU DAVRANIŞ

Muş’ta bulunan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü’nün bahçesinde yaralı ve bitkin halde bir puhu kuşu tespit edildi. VEDAŞ çalışanları, müdürlük binasının bahçesinde uçamayan ve güçsüz durumda olan kuşu fark etti. Duyarlılık gösteren ekip, kuşu güvenli bir şekilde bir kutuya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine bildirimde bulundu.

PULHA KUŞUNUN TEDAVİSİ İÇİN DOĞAYA DÖNECEK

İhbar sonrası hızla olay yerine gelen ekipler, yaralı puhu kuşunu teslim alarak tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürdü. Yetkililer, kuşun gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağını söyledi. VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, kuşun tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine teslim ettiklerini belirtti. Coşar, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaralı hayvanın tedavisini yaptıktan sonra tekrardan doğaya salacak. Bu konuda biz kendilerine çok teşekkür ederiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinin doğal hayatı koruma ve yasak avcılıkla mücadelesini de takdir ediyorum” dedi.