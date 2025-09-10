Muş’taki Kavgada Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi

KORKUNÇ OLAY MUŞ’TA GERÇEKLEŞTİ

Muş’un Bulanık ilçesinde geçen gün korkunç anlar yaşandı. İlçe merkezinde dün öğleden sonra meydana gelen bir tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yaralılardan Burhan Koca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OLAYDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga ile ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.